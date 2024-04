Comment venir à la Clusaz depuis Lyon ?

Vous avez choisi La Clusaz comme destination pour des vacances idylliques ? Très bon choix. Ce petit bourg situé en Haute-Savoie regorge de surprises agréables. Mais, vous vous posez certainement l’habituelle question de savoir comment vous y rendre. Eh bien, ne vous tracassez plus. Découvrez tout, ici !

Rejoindre la Clusaz depuis Lyon

Pour rejoindre La Clusaz depuis Lyon, des compagnies de transports comme ELIT Transports se mettent à votre disposition. Elles vous proposent des navettes entre la ville de Lyon et La Clusaz, 24 h/24 h, et 7 jours/7. Les services valent autant pour le sens inverse, c’est-à-dire de La Clusaz à Lyon. Venir à la Clusaz depuis Lyon ne vous aura jamais paru aussi facile.

L’arrivée à Lyon et le trajet jusqu’à La Clusaz

Peu importe le moyen de transport par lequel vous arrivez, ELIT Transports viendra vous accueillir. Si c’est par avion, ils vous attendront dans le hall avec des pancartes portant vos noms afin que vous puissiez facilement les reconnaître. Ils peuvent aussi vous récupérer à votre résidence ou à la gare de votre choix.

En leur faisant confiance, vous aurez à votre service une équipe de professionnels rompus à votre satisfaction. Vous n’aurez plus qu’à vous installer confortablement et à profiter du voyage.

En plus, vous pourrez choisir le type de voiture que voulez ; tant les choix de voitures que propose cette compagnie sont nombreux : Berline, minibus, etc. Ils sont même bien équipés, sécurisés et confortables.

Par ailleurs, le trajet de Lyon à la Clusaz est évalué à 160 km et dure environ deux heures. Tout au long de la traversée, vous disposerez d’un accès gratuit au WIFI et des prises afin de recharger vos appareils. Au besoin, vous pouvez lire des magazines ou journaux pour vous distraire. Pour vous désaltérer, la compagnie vous fournira des boissons rafraîchissantes.

Se rendre à La Clusaz depuis Genève

Si vous souhaitez vous rendre à La Clusaz depuis Genève, vous pouvez solliciter les services d’un chauffeur privé, prendre le bus ou le train.

Cependant, peu importe l’heure, de jour ou de nuit, les chauffeurs d’ELIT Transports viendront vous récupérer à Genève pour vous conduire à la station de ski. Rejoindre la Clusaz depuis Genève deviendra alors un simple jeu d’enfant.

Au cas où vous viendriez par avion, les chauffeurs vous accueilleront à l’aéroport. Ils se chargeront de vos bagages et vous conduiront ensuite à La Clusaz. Vous pourrez vous détendre pendant le voyage avec le WIFI, les magazines et des boissons fraîches.

Enfin, que vous décidiez de rejoindre La Clusaz depuis Lyon ou depuis Genève, vous pourrez prétendre à un voyage confortable. Cependant, les services dont vous bénéficierez pendant la traversée dépendront du devis que vous aurez établi lors de la réservation.